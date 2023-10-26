ПриватБанк масово блокує рахунки українці: як повернути кошти та хто в зоні ризику

ПриватБанк заморозив 116 тисяч гривень на рахунку клієнта та розірвав стосунки В банку прийняли таке рішення через підозру клієнта в порушенні закону.

На спеціалізованому форумі Мінфін клієнт скаржиться на те, що банк заморозив рахунок ще чотири місяці тому і досі не повернув кошти. За його словами, йшов п’ятий місяць як на його рахунку заблокували кошти і він не може ними скористатися. Також минуло чотири місяці як Приват розірвав з ним ділові стосунки. Коли банк заблокував кошти, то запитав документи про походження коштів. Клієнт стверджує що одразу надав всі документи, після чого банк відповів, що їм цього недостатньо.

Серед іншого, ПриватБанк вимагає довідку від поліції, яка підтвердить, що клієнт не здійснював шахрайських дій. У відповідь на скаргу в банку попросили контакти незадоволеного клієнта для того, щоб детальніше розібратися в ситуації.

Ваш рахунок теж можуть додатково перевіряти в таких випадках:

через транзакції на суму понад 400 тисяч гривень;

якщо одна із сторін має реєстрацію, проживає чи перебуває в росії чи має рахунок в державі, яка неналежним чином виконує рекомендації міжнародних міжурядових організацій;

якщо фінансові операції стосуються політично важливих осіб, членів їх сімей та інших пов’язаних з ними осіб;

якщо проводяться платіжні операції з переказу коштів за кордон;

якщо здійснюють фінансові операції з готівкою;

як електронного е-резидента, який здійснює фінансові операції.

Окремо контролюють різного роду операції які вважаються підозрілими.

Щодо того як уникнути фінансового моніторингу, то на 100% це неможливо. Але можна мінімізувати ризики потрапляння під фінансовий моніторинг, наприклад, легалізувати свій дохід, якщо ви цього ще не зробили.

Щодо повернення коштів, то після блокування рахунку банк повинен видати гроші в касі чи переказати на рахунок в іншому банкую Звісно, після з’ясування всіх обставин.