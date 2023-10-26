Осталось меньше недели: “Нафтогаз” обратился к украинцам с важным заявлением

Украинцам рассказали как именно нужно подавать показания счетчика газа, чтобы избежать завышенных счетов. Сроки подачи показаний зависит от вида тарифа.

Читайте дальше, чтобы узнать, как нужно подавать показания приборов учета потребления газа и в какие сроки.

Украинцам напоминают, что передавать показатели нужно до 4 числа каждого месяца одним из следующих способов:

через сайт газораспределительной сети, для этого нужен личный кабинет;

позвонить в колл-центр газораспределительной сети;

через чат-бот в Viber, Telegram, Facebook Messenger;

другим способом, который предлагает газораспределительная сеть.

Если речь идет о тарифах на газ, потребители должны подавать показания счетчика газа в период с 1 по 5 число каждого месяца. Также стоит понимать, что кроме счетов украинцы должны платить за транспортировку газа.

За транспортировку мы платим фиксированный тариф, который не зависит от количества потребленного газа. Показатели принимают с 1 по 5 число каждого месяца, а также если эти даты приходятся на выходные. Таким образом передать показатели можно следующими способами:

передать цифры оператору газораспределительной сети;

на сайте или в чат-боте облгаза;

позвонить в контакт центр облгаза.

А вот подавать показания счетчиков на воду нужно ежемесячно, но до 28 числа. Данные можно передать одним из следующих способов:

в личном кабинете;

на сайте;

через бот в Viber;

по номеру контакт-центрах;

с помощью бота в мессенджере Telegram.

Напомним что уже с 1 ноября в Украине повысят тарифы на электроэнергию. При этом это повышение будет касаться только небытовых потребителей. В то же время уже после завершения отопительного сезона в Украине могут повысить тарифы на электроэнергию, а также газ. Такой шаг связывают с требованиями международного валютного фонда и желанием вступить в ЕС. Одно из условий – установление цен на коммуналку на рыночном уровне.