Залишилось менше тижня: “Нафтогаз” звернувся до українців з важливою заявою

Українцям розповіли як саме потрібно подавати показники лічильника газу, щоб уникнути завищених рахунків. Терміни подання показників залежить від виду тарифу.

Читайте далі, щоб дізнатися, як потрібно подавати показники приладів обліку споживання газу та в які терміни.

Українцям нагадують, що передавати показники потрібно до 4 числа кожного місяця одним із наступних способів:

через сайт газорозподільної мережі, для цього потрібен особистий кабінет;

подзвонити до кол-центру газорозподільної мережі;

через чат-бот в Viber, Telegram, Facebook Messenger;

іншим способом, який пропонує газорозподільна мережа.

Якщо мова йде про тарифи на газ, споживачі повинні подавати показники лічильника газу в період з 1 по 5 число кожного місяця. Також варто розуміти, що крім рахунків українці повинні платити за транспортування газу.

За транспортування ми сплачуємо фіксований тариф, який не залежить від кількості спожитого газу. Показники приймають з 1 до 5 числа кожного місяця, а також якщо ці дати припадають на вихідні. Таким чином передати показники можна наступними способами:

передати цифри оператору газорозподільної мережі;

на сайті або в чат-боті облгазу;

подзвонити в контакт центр облгазу.

А от подавати показники лічильників на воду потрібно щомісячно, але до 28 числа. Дані можна передати одним із наступних способів:

в особистому кабінеті;

на сайті;

через бот в Viber;

за номером контакт-центру;

за допомогою бота в месенджері Telegram.

Нагадаємо що вже з 1 листопада в Україні підвищать тарифи на електроенергію. При цьому це підвищення буде стосуватися лише непобутових споживачів. Водночас вже після завершення опалювального сезону в Україні можуть підвищити тарифи на електроенергію, а також газ. Такий крок пов’язують з вимогами міжнародного валютного фонду та бажанням вступити в ЄС. Одна з умов — встановлення цін на комуналку на ринковому рівні.