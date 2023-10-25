Киевстар навсегда закрывает одну из услуг, которую предоставлял абонентам на протяжении многих лет

Современные технологии очень быстро развиваются и то, что еще несколько лет назад выглядело как вау, сегодня уже устаревшее и совсем не актуальное. Например, услуга передачи мультимедийных сообщений MMS. Сейчас, когда практически у каждого есть социальные сети и мессенджеры, эта услуга кажется абсолютно не нужной. Компания Киевстар объявила, что с 31 октября 2023 года услугу ММS они больше не предоставляют. Ее просто закрывают и удаляют из перечня опций навсегда.

“В связи с тем, что обмен MMS сообщениями уже не пользуется спросом, а эта технология устарела, с 31 октября 2023 года компания Киевстар прекращает предоставлять услугу передачи и получения MMS для всех абонентов сети. Функция Автоответчик в виде MMS, которая предоставляется на базе услуги, и пакеты MMS, входящие в условия некоторых корпоративных тарифных планов, также прекратят свое действие», – написала компания на своем сайте.

В Киевстаре добавили, что они уверены в том, что абоненты не почувствуют это изменение, ведь с помощью 4G и современных мессенджеров можно пересылать любые мультимедийные файлы в неограниченных объемах.

Компания Водафон закрыла данную услугу еще в 2019 году. Если же вам все-таки нужна эта функция, то в Украине ее все еще предлагает оператор Лайфселл.

Компании меняют наполнение тарифных планов и их цену

Все три мобильных оператора, работающих в Украине, во время войны существенно изменили наполнение тарифных планов и их стоимость. В компаниях заявляют, что внимательно изучают потребности абонентов и заметили, что людям нужно больше интернета, больше звонков и смс в роуминге и меньше звонков по Украине. Соответственно и наполнение новых тарифов формируется под эти запросы.