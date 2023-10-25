Київстар назавжди закриває одну з послуг, яку надавав абонентам протягом багатьох років

Сучасні технології дуже швидко розвиваються і те, що ще кілька років тому виглядало, як вау, сьогодні вже застаріле і зовсім не актуальне. Наприклад, послуга пересилання мультимедійних повідомлень ММS. Зараз, коли практично у кожного є соціальні мережі та месенджері ця послуга здається абсолютно не потрібною. Відтак, компанія Київстар оголосила, що з 31 жовтня 2023 року послугу ММS вони більше не надають. Її просто закривають та видаляють з переліку опцій назавжди.

“У зв’язку з тим, що обмін MMS повідомленнями вже не має попиту, а ця технологія застаріла, з 31 жовтня 2023 року компанія Київстар припиняє надавати послугу надсилання та отримання MMS для всіх абонентів мережі. Функція Автовідповідач у вигляді MMS, яка надається на базі послуги, та пакети MMS, що входять в умови деяких корпоративних тарифних планів, також припинять свою дію”, – написала компанія на своєму сайті.

У Київстарі додали, що вони впевнені в тому, що абоненти не відчують цієї зміни, адже за допомогою 4G та сучасних месенджерів можна пересилати будь-які мультимедійні файли у необмежених обсягах.

До слова, компанія Водафон закрила дану послугу ще у 2019 році. Якщо ж вам все-таки потрібна ця функція, то наразі в Україні її все ще пропонує оператор Лайфселл.

Компанії змінюють наповнення тарифних планів та їх ціну

Усі три мобільні оператори, які працюють в Україні, під час війни суттєво змінили наповнення тарифних планів та їх вартість. У компаніях заявляють, що уважно вивчають потреби абонентів і помітили, що людям потрібно більше інтернету, більше дзвінків та смс у роумінгу і натомість менше дзвінків по Україні. Відповідно й наповнення нових тарифів формується під ці запити.