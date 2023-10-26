Для чого кидати зубочистки у воду в якій варяться яйця: корисний лайфхак

Кожен хоч раз у житті варив яйця і нерідко стикався з тим, що під впливом високої температури, шкаралупа тріскається. Інколи яйце навіть може частково витекти у воду, а інколи просто стає трохи деформованим. Якщо ви плануєте його відразу з’їсти й форма яйця при цьому для вас не є принциповою, то жодних проблем немає. Але якщо вам потрібно ідеальної форми яєчка для якоїсь святкової страви, це може спричинити проблему. Щоб уникнути її експерти радять скористуватися простим лайфхаком.

Варіть яйця з зубочистками

Щоб шкаралупа точно не тріснула, просто опустіть у воді кілька зубочисток, і яйця будуть цілими до того моменту поки ви не почнете їх очищати. Також експерти поділилися й іншими хитрощами, які допоможуть у швидкому та комфортному приготуванні цього продукту:

Щоб шкарлупа гарно чистилась, та не відривалась разом із білком, під час варіння киньте у воду одну дві столових ложки солі. Ще один лайфхак — перед варінням трішки потрусити яйця, та покачати їх по столу. Тоді всередині вміст рівномірно розподілиться, збільшиться повітряна камера і шкарлупа легко відставатиме. Щоб зварити яйце з рідким жовтком, його потрібно прокип’ятити рівно хвилину і залишити у гарячій воді ще на 4 хвилини. Тоді у вас вийде ідеальне некруте яйце, яке, між іншим, набагато корисніше від зварених в круту. Щоб зварити яйце на круто, потрібно кип’ятити його 4-5 хвилин на помірному вогні. Щоб відрізнити сире яйце від звареного потрібно покрутити їх на рівні поверхні. Сире яйце буде крутитися набагато повільніше ніж варене.

І ще один лайфхак, як відрізнити свіже яйце від несвіжого. Помістіть його у горнятко з холодною водою. Свіже яйце повинне опуститися на дно і лягти на бік. Не свіже стоятиме на дні вертикально.