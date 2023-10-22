50% стоимости: НБУ вводит новые правила обмена валюты

Теперь, чтобы обменять изношенные доллары, нужно будет оплатить комиссию.

Национальный банк Украины обязал все банки Украины, которые занимаются обменом поврежденных долларовых банкнот на новые, обязывают сообщать клиентам стоимость и сроки обмена. Речь идет об обмене через процедуру инкассо, когда поврежденные деньги отправляют в банк страны, которая их выдала для обмена.

Об этом сообщили на официальном сайте Национального банка Украины.

Поэтому теперь для осуществления обмена нужно будет оплатить комиссию банка за процедуру обмена. Сумма комиссии на услугу обмена через процедуру инкассации будет составлять от 7% до 50% от суммы обмена.

В то же время, если кроме обмена банкнот, банку также нужно будет убедиться в их платежеспособности (это часто является одним из требований для инкассации), за это также приходится платить дополнительно. Например, если вы выберете Райффайзен банк, то для обмена тысячи долларов по процедуре инкассо, придется заплатить 70 долларов комиссии за обмен, и еще 10 гривен за проверку банкнот (по 1 гривне за каждую). Кстати в Райффайзен банке комиссия одна из самых низких.

Если коротко суммировать все нововведения Национального банка Украины по обмену изношенных или испорченных долларов, то они выглядят так:

банки должны указывать стоимость и сроки обмена поврежденных долларовых банкнот;

для обмена таких денег придется оплатить комиссию, она может составлять от 7% до 50% от суммы;

проверка платежеспособности купюр также будет платной, придется заплатить от 0,35 до 1 гривны за купюру.

Напомним, что украинцы уже длительное время жалуются на качество долларов, которые выдают в кассах банков. В свою очередь банки объясняют плохое состояние банкнот тем, что ввоз валюты в Украину затруднен из-за войны, поэтому они выдают клиентам те банкноты которые им дают другие клиенты. При этом отмечается, что все банкноты прошли проверку и пригодны к использованию.