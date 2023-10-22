50% вартості: НБУ вводить нові правила обміну валюти

Тепер щоб обміняти зношені долари, потрібно буде сплатити комісію.

Національний банк України зобов’язав всі банки України, які займаються обміном пошкоджених доларових банкнот на нові, зобов’язують повідомляти клієнтам вартість та терміни обміну. Мова йде про обмін через процедуру інкасо, коли пошкоджені гроші відправляють в банк країни, що їх видала для обміну.

Про це повідомили на офіційному сайті Національного банку України.

Тож тепер для здійснення обміну потрібно буде сплатити комісію банку за процедуру обміну. Сума комісії на послугу обміну через процедуру інкасації буде складати від 7% до 50% від суми обміну.

Водночас, якщо крім обміну банкнот, банку також потрібно буде переконатися в їх платоспроможності (це часто є однією з вимог для інкасації), за це також доводиться платити додатково. Для прикладу, якщо ви оберете Райффайзен банк, то для обміну тисячі доларів за процедурою інкасо, доведеться сплатити 70 доларів комісії за обмін, та ще 10 гривень за перевірку банкнот (по 1 гривні за кожну). До речі в Райффайзен банку комісія одна з найнижчих.

Якщо коротко підсумовувати всі нововведення Національного банку України щодо обміну зношених чи зіпсованих доларів, то вони виглядають так:

банки повинні вказувати вартість та терміни обміну пошкоджених доларових банкнот;

для обміну таких грошей доведеться сплатити комісію, вона може складати від 7% до 50% від суми;

перевірка платоспроможності купюр також буде платною, доведеться сплатити від 0,35 до 1 гривні за купюру.

Нагадаємо, що українці вже тривалий час скаржаться на якість доларів, які видають в касах банків. Своєю чергою банки пояснюють поганий стан банкнот тим, що ввезення валюти до України ускладнене через війну, тож вони видають клієнтам ті банкноти які їм дають інші клієнти. При цьому наголошується, що всі банкноти пройшли перевірку та придатні до використання.