Уже три страны готовы платить украинцам круглые суммы за возвращение на Родину

За границей сейчас находится несколько миллионов украинских беженцев. Во многих странах уже ощущается сильное перенасыщение нашими мигрантами. Новоприбывших расселяют в палаточных городках, ведь жилья на всех банально не хватает. Некоторые страны на несколько месяцев приостанавливают возможность въезжать к ним, некоторые думают над тем, как стимулировать украинцев возвращаться домой. Например, уже три государства будут платить украинским беженцам деньги за то, что те вернутся на Родину.

Так будет делать Ирландия, Швейцария и Норвегия

Несколько месяцев назад стало известно, что Ирландия готова платить украинцам деньги за то, что они будут возвращаться домой. Мол, есть большое количество людей, которые живут в Украине в относительно тихих областях, имеют уцелевшее жилье и в принципе могли бы возвращаться, но их пугает неизвестность. Пугает отсутствие работы, денег и перспектив. Именно поэтому власти вышеупомянутых трех стран решили финансово поддержать тех, кто хочет ехать домой, но не решается именно из-за проблем с финансами. Сколько платит людям Ирландия пока неизвестно, а вот Швейцария выплачивает от 1000 до 4300 долларов, а Норвегия готова выплачивать по 1500 евро на человека.

“Размер единовременной выплаты составляет 17,5 тыс. норвежских крон наличными (1 500 евро)“, — отметило норвежское правительство.

Чтобы получить эту выплату, лицо должно подать специальную заявку. Но для этого нужно иметь вид на жительство в Норвегии, и подтвердить свое намерение покинуть страну. Для этого следует предъявить купленные билеты, описать маршрут, по которому вы будете добираться до Украины, а также оформить сообщение о переезде. В правительстве отмечают, что если человек вернется в Украину, получит деньги, а затем снова захочет приехать в Норвегию в статусе беженца, то средства придется вернуть.

“Если вы вернетесь в Норвегию, вы должны выплатить всю или часть денежной поддержки, которую вы получили, когда покинули Норвегию. Сумма, которую вы должны вернуть, зависит от того, как долго вы оставались в своей стране”, — добавляют специалисты.