Вже три країни готові платити українцям круглі суми за повернення на Батьківщину

Закордоном зараз перебуває кілька мільйонів українських біженців. В багатьох країнах вже відчувається сильне перенасичення нашими мігрантами. Новоприбулих розселяють у наметових містечках, адже житла на всіх банально не вистачає. Деякі країни на кілька місяців призупиняють можливість до них в’їжджати, деякі думають над тим, як стимулювати українців повертатися додому. Для прикладу вже три держави платитимуть українським біженцям гроші за те, що ті повернуться на Батьківщину.

Так робитиме Ірландія, Швейцарія та Норвегія

Кілька місяців тому стало відомо, що Ірландія готова платити українцям гроші за те, що вони повертатимуться додому. Мовляв, є велика кількість людей, які живуть в Україні у відносно тихих областях, мають вціліле житло і в принципі могли б повертатися, але їх лякає невідомість. Лякає відсутність роботи, грошей та перспектив. Саме тому влада вищезгаданих трьох країн вирішила фінансово підтримати тих, хто хоче їхати додому але не наважується саме через проблеми з фінансами. Скільки платить людям Ірландія наразі невідомо, а от Швейцарія виплачує від 1000 до 4300 доларів, а Норвегія готова виплачувати по 1500 євро на особу.

“Розмір одноразової виплати становить 17,5 тис. норвезьких крон готівкою (1 500 євро)”, – зауважив норвезький уряд.

Щоб отримати цю виплату особа повинна подати спеціальну заявку. Але для цього треба мати посвідку на проживання у Норвегії, та підтвердити свій намір покинути країну. Для цього слід пред’явити куплені квитки, описати маршрут, яким ви будете добиратися до України, а також оформити повідомлення про переїзд. В Уряді наголошують, що якщо людина повернеться в Україну, отримає гроші, а потім знову захоче приїхати у Норвегію в статусі біженця, то кошти доведеться повернути.

“Якщо ви повернетесь до Норвегії, ви повинні виплатити всю або частину грошової підтримки, яку ви отримали, коли залишили Норвегію. Сума, яку ви маєте повернути, залежить від того, як довго ви залишалися у своїй країні”, – додають фахівці.