Українцям нараховують неіснуючі борги за газ: в Нафтогазі пояснили, чому так відбувається

Українці скаржаться, що Нафтогаз зараховує борг навіть тим клієнтам, що вчасно платять за газ. Таке трапляється коли клієнти з якихось причин не вказують в платіж номер особового рахунку.

Такою ситуацією на своїй сторінці у Фейсбук поділилися представники Нафтогазу. В компанії розповіли, що споживач неправильно сплачував за спожитий природний газ, а саме не вказував в призначенні платежу свій особовий рахунок. Щодо того, куди в такому разі потрапляють кошти, то вони зберігаються на рахунку “до з’ясування обстанови”.

В такому разі потрібно проводити акт звірки розрахунків. Якщо було неправильно зараховано оплату від споживача, то при наданні повного пакета документів від платника для перенесення коштів гроші зараховують на особовий рахунок.

В компанії додають, що борг також може виникнути, якщо споживач не передає показання. В такому разі оператор газорозподільної мережі передасть не спожитий обсяг газу, а розрахунковий. В такому разі споживачеві потрібно передати показники лічильника або викликати контролера для здійснення контрольного знання приладу обліку.

Зазначимо, що для того, щоб не отримати платіжку з помилками потрібно самостійно вносити показники лічильника з 28 по 5 число кожного місяця. Це потрібно робити навіть якщо ви не проживаєте в будинку та/ або не користуєтесь газом, але не бажаєте відключати газ. В такому разі потрібно подавати показники щомісяця, навіть якщо за місяць цифра на лічильнику не змінилася.

Нагадаємо, що з першого жовтня плату за трансформування газу нараховують за новими правилами. Мінімальний розмір платіжки зміниться для тих категорій споживачів, які використовують мінімальну кількість блакитного палива. Це чудова ініціатива, адже чимало українців не проживають у своїх домівках через війну, бо лише заселилися в нове житло, в тому числі орендоване.