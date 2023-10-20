Почему пенсионеры, имеющие право на возрастную доплату, не смогут ее получить?

С начала войны в Украине заморозили все доплаты к пенсии и зарплате. На сегодня известно, что впервые их повышение состоится в марте 2024 года в рамках общей индексации. Правда, даже несмотря на это, в течение 2023 года актуальной оставалась возрастная доплата к пенсии. То есть надбавка, которую может получить человек по достижению, 70, 75 и 80 лет. Но, как показывает практика, некоторые пенсионеры даже пересекая этот рубеж не получают данную сумму или получают не в полном объеме. Почему так происходит?

Почему прибавка приходит всем по-разному?

Во-первых, следует отметить, что на эту надбавку претендуют только пенсионеры, которые выходили на заслуженный отдых со всем необходимым стажем. Во-вторых, на эту доплату не могут претендовать люди, пенсия которых превышает 10 000 гривен. Все остальные могут претендовать на повышение.

Однако, когда лицу исполняется необходимое количество лет, прибавка приходит не в полном объеме. Дело в том, что ее начисляют не с конкретного месяца, а со дня рождения человека. То есть людям, родившимся в начале месяца, внутри или в конце, может прийти доплата совершенно разного размера, или не прийти совсем. А вот уже со следующего месяца она будет приходить в необходимом количестве.

Напомним, что на сегодняшний день доплата для 70-75 летних составляет 300 гривен и она не изменилась после индексации. Доплата для тех, кому 75-80 лет составляет 456 гривен (было 400 грн.), а для тех, кому 80+ доплата составляет 570 гривен, что на 70 гривен больше, чем до индексации.

В 2024 году эти цифры станут больше

В рамках мартовской индексации 2024 года эти показатели снова возрастут. Также возрастет и минимальная, средняя и максимальная пенсия. А еще вырастет минимальная зарплата сначала до 7000 гривен, а потом до 8000.