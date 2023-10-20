Українцям безкоштовно роздаватимуть ноутбуки та навчатимуть комп’ютерної грамотності: як стати учасником програми?

В Україні працює безліч благодійних фондів, як вітчизняних так і представництва міжнародних. Їхня мета всіляко підтримувати вразливі категорії населення. Часто це фінансова або гуманітарна допомога, а інколи щось цікавіше та більш оригінальне. Наприклад, зараз стало відомо про програму “В мережі”, яку запустив благодійний фонд ”Жіночі можливості”. Мета програми — допомогти жінкам самореалізуватися, почати власну справу, або ж принаймні спробувати навчитися чомусь новому, щоб можливо перетворити ці знання у потенційний дохід.

Коротко про програму

В рамках цієї програми жінкам безкоштовно роздаватимуть ноутбуки, та навчатимуть комп’ютерної грамотності. Тобто всі учасниці повинні будуть пройти безкоштовний навчальний курс.

“Запускаємо новий проєкт “В мережі”, щоб забезпечити для жінок власний цифровий простір для роботи та навчання. У 2023-2024 рр. ми безоплатно і у кілька етапів надамо загалом 35 ноутбуків для закриття потреб у роботі, навчанні та розвитку багатодітних мам. Також кожній учасниці надаємо базовий курс з “Основ комп’ютерної грамотності”, – пише на сайті фонду.

Взяти участь може не кожна українка, а лише внутрішньо переміщені особи, та жінки захисників України, які крім цих статусів мають трьох і більше дітей. Тобто це своєрідна допомога багатодітним матусям, яким важко за багато років декрету, якось розпочати самореалізацію. Для багатьох це стане чудовим шансом змінити власне життя, якщо звісно на це є бажання.

Як подати заявку на участь?

Заявки на отримання безкоштовних ноутбуків можна подавати до 31 жовтня включно. Для цього слід заповнити анкету за даним посиланням.

При реєстрації потрібно буде вказати власне прізвище, ім’я та по батькові, вік, номер телефону, електронну адресу, статус і кількість дітей, рівень комп’ютерної грамотності.

Також організатори даного проєкту просять учасниць написати бодай короткий мотиваційний лист, де розповісти як вони бачать свою самореалізацію та як хотіли б будувати кар’єру маючи ноутбук та ці знання, які отримають на курсі.