Чому пенсіонери, які мають право на вікову доплату, не зможуть її отримати?

Від початку війни в Україні заморозили всі доплати до пенсії та зарплати. Станом на сьогодні відомо, що вперше їх підвищення відбудеться у березні 2024 року в рамках загальної індексації. Щоправда, навіть попри це протягом 2023 року актуальною залишалася вікова доплата до пенсії. Тобто надбавка, яку особа може отримати по досягненню, 70, 75 та 80 років. Але, як показує практика, деякі пенсіонери навіть перетинаючи цей рубіж не отримують дану суму, або отримують не у повному обсязі. Чому так відбувається?

Чому надбавка приходить всім по-різному?

По-перше, слід зазначити, що на цю надбавку претендують лише ті пенсіонери, які виходили на заслужений відпочинок з усім необхідним стажем. По-друге, на цю доплату не можуть претендувати люди, пенсія яких перевищує 10 000 гривень. Всі ж інші можуть претендувати на підвищення.

Однак, інколи коли особі виповнюється необхідна кількість років, надбавка приходить не у повному обсязі. Річ в тім, що її нараховують не з конкретного місяця, а від дня народження особи. Тобто людям, які народилися на початку місяця, всередині або в кінці, може прийти доплата зовсім різного розміру, або й не прийти зовсім. А от вже з наступного місяця вона приходитиме у необхідній кількості.

Нагадаємо, що станом на сьогодні доплата для 70-75 річних становить 300 гривень і вона не змінилась після цьогорічної індексації. Доплата для тих кому 75-80 років становить 456 гривень (було 400 грн.), а для тих, кому 80+ доплата становить 570 гривень, що на 70 гривень більше ніж до індексації.

У 2024 році ці цифри стануть більшими

В рамках березневої індексації 2024 ці показники знову зростуть. Також зросте й мінімальна, середня та максимальна пенсії. А ще зросте мінімальна зарплата, спочатку до 7000 гривень, а потім до 8000.