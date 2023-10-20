Анонсированы новые выплаты от ООН из расчета 3600 гривен на человека: еще есть несколько дней, чтобы подать заявку

Почти каждый месяц разнообразные благотворительные организации анонсируют разные финансовые выплаты для украинцев. Нередко эти фонды сотрудничают с Организацией объединенных наций (ООН), как в принципе и в этот раз. Речь идет о благотворительном фонде “Право на защиту”, который уже организовал в Киеве пункт приема заявок на получение новой помощи. Финансирует выплату УВКБ ООН. Уже известно, что это будет сумма, эквивалентная 100 долларам или 3600 гривен на одного члена семьи. Выплачивать пособие будут в течение трех месяцев.

Кто может подавать заявку

В программе принимают участие разные украинские семьи (не только ВПЛ), которые еще не получали финансовых выплат от международных организаций. И у которых средний месячный доход на одного человека не превышает 5400 гривен.

Конечно, как и при начислении любой выплаты будут приоритетные категории граждан, которые первыми получат помощь. Среди них:

Родители, самостоятельно (в одиночку) воспитывающие детей. Люди, которым больше 55 лет и воспитывают несовершеннолетних детей. Семьи, в которых проживают люди с инвалидностью и тяжелыми болезнями, поэтому им нужен особый уход. Семьи, где проживают усыновленные дети.

При подаче заявки обязательно нужно будет иметь с собой документ, подтверждающий принадлежность к одной из этих категорий. То есть справку об инвалидности, усыновлении и т.д.

Где подавать заявку?

В настоящее время пункт приема заявок работает с 10 до 16 часов до 22 октября по адресу – г. Киев, ул. Гаврилишина, 11а. Перед этим необходимо зарегистрироваться в специальной форме по этой ссылке.

ИНН и паспорт или ID-карту; Справка ВПЛ; Реквизиты банковской карты заявителя, на которые будут приходить средства; Свидетельства о рождении детей; Документы об опеке над ребенком; Удостоверение или справка, свидетельствующая об инвалидности или тяжелой болезни.

Для подачи заявки непосредственно в мобильном пункте необходимо присутствие всех членов семьи.