Анонсовано нові виплати від ООН з розрахунку 3600 гривень на особу: ще є кілька днів, щоб подати заявку

Майже щомісяця різноманітні благодійні організації анонсують різні фінансові виплати для українців. Нерідко ці фонди співпрацюють з Організацією об’єднаних націй (ООН), як в принципі й цього разу. Наразі мова про благодійний фонд “Право на захист”, який вже організовує у Києві пункт прийому заявок на отримання нової допомоги. Фінансує виплату УВКБ ООН. Вже відомо, що це буде сума еквівалентна 100 доларам або 3600 гривень на одного члена родини. Виплачуватимуть допомогу протягом трьох місяців.

Хто може подавати заявку

У програмі беруть участь різні українські родини (не лише ВПО), які ще не отримували фінансових виплат від міжнародних організацій. І у яких середній місячний дохід на одну особу не перевищує 5400 гривень.

Звісно, як і при нарахуванні будь-якої виплати, будуть пріоритетні категорії громадян, які першими отримають допомогу. Серед них:

Батьки, які самостійно (в одиночку) виховують дітей. Люди, яким понад 55 років і вони виховують неповнолітніх дітей. Родини, в котрих проживають люди з інвалідністю та важкими хворобами, через що їм потрібен особливий догляд. Родини, де проживають усиновлені діти.

Під час подачі заявки обов’язково потрібно буде мати з собою документ, який підтверджує приналежність до однієї з цих категорій. Тобто довідку про інвалідність, усиновлення тощо.

Де подавати заявку?

Наразі пункт прийому заявок працює з 10 до 16 години до 22 жовтня за адресою – м. Київ, вул. Гаврилишина, 11а. Перед цим потрібно зареєструватися у спеціальній формі за цим посиланням.

ІПН та паспорт або ID-картку; Довідка ВПО; Реквізити банківської картки заявника на котру будуть приходити кошти; Свідоцтва про народження дітей; Документи про опіку над дитиною; П освідчення або довідку, яка свідчить про інвалідність чи важку хворобу.

Для подачі заявки безпосередньо у мобільному пункті потрібна присутність усіх членів родини.