Стало известно, сколько украинцев получают пенсию в размере 10 000 гривен и больше

В Украине размер пенсии явно желает лучшего. Это подтверждают даже в Министерстве социальной политики, однако Министерство финансов не спешит сильно повышать выплаты. Пенсионный Фонд поделился новой статистикой, где можно посмотреть, какой процент украинцев, какие размеры выплат получает. Из этой статистики видно, что пенсию в размере 10 000 гривен и больше получает только 10% пенсионеров, что, конечно, критически мало. Сколько получают другие? Давайте просмотрим актуальные данные.

Какую пенсию получают украинцы?

Согласно свежим данным, картина выглядит следующим образом:

Есть почти 63 тысяч пенсионеров, которые получают ежемесячно до 2000 гривен. Это социальная помощь, а не минимальная пенсия. Минимальную пенсию, а если точнее, то сумму в разрезе от 2 до 3 тысяч гривен получает 3,83 миллиона граждан. От 3 до 4 тысяч гривен получает 2,23 миллиона украинцев. От 4 до 5 тысяч получают 1,57 миллиона граждан. От 5 до 10 тысяч получают 2,44 миллиона украинцев. Более 10 тысяч гривен получает 1,12 миллиона пенсионеров.

Также есть те, которые получают максимальную пенсию, равную десяти минимальным и на сегодняшний день она составляет более 20 000 гривен. Чтобы ее заслужить, нужно весь трудовой стаж наработать в должности, где месячная зарплата выше средней по Украине.

В общем, размер пенсии зависит от стажа и размера зарплаты, получаемой лицом. В основном украинцы выходят на заслуженный отдых в 60, 63 или 65 лет. Чтобы получать минимальную пенсию, нужно в 60 лет иметь 30 лет стажа, в 63 года иметь 20 лет стажа, и в 65 лет иметь хотя бы 15 лет стажа.

Сейчас в связи с пенсионной реформой требования к стажу будут расти. То есть выйти на пенсию в 60 лет будет все более проблематично.