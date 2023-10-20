Стало відомо, скільки українців отримують пенсію у розмірі 10 000 гривень і більше

В Україні розмір пенсії явно бажає кращого. Це підтверджують навіть у Міністерстві соціальної політики, однак Міністерство фінансів не квапиться сильно підвищувати виплати. Наразі Пенсійний Фонд поділився новою статистикою де можна подивитися, який відсоток українців, які розміри виплат отримує. З цієї статистики видно, що пенсію у розмірі 10 000 гривень та більше отримує лише 10% пенсіонерів, що звісно ж критично мало. Скільки отримують інші? Давайте переглянемо актуальні дані.

Яку пенсію отримують українці?

Згідно зі свіжими даними, картина виглядає наступним чином:

Є майже 63 тисячі пенсіонерів, які отримують щомісяця до 2000 гривень. Це соціальна допомога, а не мінімальна пенсія. Мінімальну пенсію, а якщо точніше, то суму в розрізі від 2 до 3 тисяч гривень отримує 3,83 мільйона громадян. Від 3 до 4 тисяч гривень отримує 2,23 мільйона українців. Від 4 до 5 тисяч отримує 1,57 мільйона громадян. Від 5 до 10 тисяч отримує 2,44 мільйона українців. Понад 10 тисяч гривень отримує 1,12 мільйона пенсіонерів.

Також є ті, які отримують максимальну пенсію, що дорівнює десятьом мінімальним та станом на сьогодні становить понад 20 000 гривень. Щоб її заслужити, потрібно весь трудовий стаж напрацювати на посаді де місячна зарплата вище середньої по Україні.

Загалом, розмір пенсії залежить від стажу і розміру зарплати, яку отримувала особа. Переважно українці виходять на заслужений відпочинок у 60, 63 або 65 років. Щоб отримувати бодай мінімальну пенсію, потрібно у 60 років мати 30 років стажу, у 63 роки мати 20 років стажу, і у 65 років мати бодай 15 років стажу.

Зараз у зв’язку з пенсійною реформою, вимоги до стажу зростатимуть. Тобто вийти на пенсію у 60 років буде дедалі проблематичніше.