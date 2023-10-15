Решение принято: в Украине через 15 дней подорожает электроэнергия

Новые тарифы вступят в силу и уже с 1 ноября.

Начиная с первого ноября, тарифы на электроэнергию вырастут для некоторых категорий небытовых потребителей Эти изменения в тарифах будут применяться ежемесячно в соответствии с решением принятого Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Таким образом теперь стоимость электроэнергии для указанных категорий населения будет такой:

Для малых небытовых потребителей, подключенных к сетям ПАО “ДТЭК Киевские электросети: 1 класс напряжения – стоимость возрастет до 638, 618 гривен; 2 класс напряжения – электричество подорожает до 704, 870 гривен.

Для малых небытовых потребителей, подключенных к ПАО “ДТЭК Киевские региональные электросети”: 1 класс напряжения – стоимость возрастет до 661, 579 гривен; 2 класс напряжения – стоимость возрастет до 790, 888 гривен.

Для малых небытовых потребителей, которые подключены к сети ПАО “Укрзализныця”: 1 класс напряжения – стоимость возрастет до 668, 960 гривен; 2 класс напряжения – стоимость электроэнергии возрастет до 843, 449 гривен



В компании сообщили, что те клиенты, которых не устраивают новые тарифы, имеют возможность расторгнуть договоры на поставку электроэнергии.

Напомним, что США рекомендуют украинскому правительству либерализовать тарифы на электроэнергию и газ для бытовых потребителей. То есть предоставлять коммунальные услуги украинцам на рыночных условиях. Министр социальной политики Оксана Жолнович утверждает о готовности правительства к таким шагам, власть готова предусмотреть цены и обеспечить субсидиями наиболее уязвимые категории населения.

А тем украинцам, желающим сэкономить на счетах за электроэнергию советуют установить двухфазные счетчики. Они позволяют использовать электроэнергию по более низким тарифам в ночное время. Киловатты, которые использованы с одиннадцати вечера до семи утра будут оплачиваться по вдвое более низкой ставке, а именно 1,32 гривны вместо 2,64 гривны. В то же время уже после окончания отопительного сезона стоимость электроэнергии может вырасти. В целом текущая стоимость гарантирована только до конца 2023 года, однако посреди отопительного сезона тарифы вряд ли будут пересматривать. Поэтому уже в апреле или мае 2024 года стоит готовиться к очередному подорожанию света.