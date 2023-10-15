Частину пенсіонерів позбавлять виплат: що потрібно зробити, щоб не втратити гроші

В Україні частину пенсіонерів можуть позбавити пенсійних виплат. Зокрема, в деяких випадках без пенсій можуть залишитися ті громадяни, що продовжують працювати, отримуючи пенсію.

Це стосується всіх тих українців, що вийшли на пенсію за вислугою років. Деталі розповіли в Пенсійному фонді України, даючи відповідь на питання однієї з отримувачок пенсії.

В конкретно цьому випадку, якщо громадянин влаштувався на роботу за своєю спеціальністю, яка дає право вийти на пенсію за вислугою років, то на період роботи виплата пенсії буду припинена. Таким чином, якщо, наприклад, вчитель вийшов на пенсію за вислугою років, то його позбавлять пенсійної виплати. Однак одразу після звільнення з роботи кошти будуть виплачуватися.

При цьому, якщо громадянин влаштується на роботу за іншою спеціальністю яка не дає права вийти на пенсію за вислугою років, то він і надалі отримувати кошти.

Одна з пенсіонерок поставила питання щодо отримання пенсії. Відомо, що вона колишній учитель, отримує пенсію за вислугою років, зараз вона влаштувалася до загальноосвітньої школи на посаду асистента вчителя інклюзивного класу. Жінку цікавить, чи має вона право на отримання пенсії в період роботи

В Пенсійному фонді України їй пояснили наступне, в її випадку робота на посаді асистента вчителя в загальноосвітньому навчальному закладі не дає права на призначення пенсії за вислугу років. Тож в період роботи на зазначеній посаді призначена пенсія за вислугу років буде виплачуватися.

Також в Пенсійному фонді наголошують. що пенсіонер повинен повідомляти про своє працевлаштування. Така ж ситуація при звільненні роботи, адже механізм індексації пенсій та нарахування деяких інших виплат залежить від того, працює пенсіонер чи ні.

Нагадаємо, що вже весною 2024 року в Україні буде запроваджено спеціальні пенсійні бали, з їх допомогою в уряді хочуть зробити пенсійні виплати більш справедливим.