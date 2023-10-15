Рішення прийнято: в Україні через 15 днів подорожчає електроенергія

Починаючи з першого листопада, тарифи на електроенергію зростуть для деяких категорій непобутових споживачів Ці зміни в тарифах будуть застосовуватися щомісячно відповідно до рішення прийнятого Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Таким чином тепер вартість електроенергії для вказаних категорій населення буде такою:

Для малих непобутових споживачів. що підключені до мереж ПАТ “ДТЕК Київські електромережі:

1 клас напруги — вартість зросте до 638, 618 гривень; 2 клас напруги — електрика здорожчає до 704, 870 гривень.



Для малих непобутових споживачів, що підключені до ПАТ “ДТЕК Київські регіональні електромережі”:

1 клас напруги — вартість зросте до 661, 579 гривень; 2 клас напруги — вартість зросте до 790, 888 гривень.



Для малих непобутових споживачів, які підключені до мережі ПАТ “Укрзалізниця”:

1 клас напруги — вартість зросте до 668, 960 гривень; 2 клас напруги — вартість електроенергії зросте до 843, 449 гривень



В компані повідомили, що ті клієнти, яких не влаштовують нові тарифи, мають можливість розірвати договори на постачання електроенергії.

Нагадаємо, що США рекомендують українському урядові лібералізувати тарифи на електроенергію та газ для побутових споживачів. Тобто надавати комунальні послуги українцям на ринкових умовах. Міністр соціальної політики Оксана Жолнович стверджує про готовність уряду до таких кроків, влада готова передбачити ціни та забезпечити субсидіями найбільш вразливі категорії населення.

А тим українцям, що бажають заощадити на рахунках за електроенергію радять встановити двофазні лічильники. Вони дозволяють використовувати електроенергію за нижчими тарифами в нічний час. Кіловати, які використані з одинадцятої вечора до сьомої ранку будуть оплачуватися за вдвічі нижчою ставкою, а саме 1,32 гривні замість 2,64 гривні. Водночас вже після закінчення опалювального сезону вартість електроенергії може зрости. Загалом поточна вартість гарантована лише до кінця 2023 року, однак посеред опалювального сезону тарифи навряд чи будуть переглядати. Тож вже у квітні чи травні 2024 року варто готуватися до чергового здорожчання світла.