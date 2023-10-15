Обнародовали графики отключения электроэнергии: где света не будет по полдня

До 1 октября энергокомпании совместно с органами местной власти разработали графики включения электроэнергии. Некоторые опубликовали графики в прошлом месяце, другие обнародовали их недавно. На днях ДТЭК показала свои графики, они касаются Киева и области, а также Одесской и Днепропетровской.
Графики отключения обнародованы на сайтах весь год, однако их не применяли. В общем известно, что графики будут применять только в случае необходимости, а вот о причинах применения графиков, то они могут быть следующими:
Ограниченная генерация тока не сможет покрыть потребность в электроэнергии;
Новые обстрелы энергетических объектов со стороны российских оккупантов, в результате которых объекты выйдут из строя.
Вероятность обстрелов – главный риск для энергосистемы. Затишье нескольких последних недель может быть подготовкой к новым интенсивным обстрелам. В Британской разведке уже заявили, что россияне накапливают ракеты, чтобы нанести накануне отопительного сезона значительный удар по критической инфраструктуре.
Как и в прошлом году, россияне будут пытаться оставить украинцев без света и тепла. На этот случай и обнародованы графики отключения. Например, в Киевской области график отключений выглядит так: два часа без света, четыре часа вероятных отключений и два часа с электричеством.
Хуже ситуация в Киеве, там допускают отключение на семь часов, из них три часа гарантированно не будет света.
В Днепре ситуация тоже неутешительная, график четыре на восемь, то есть жители города будут 4 часа со светом и столько же без.
В Одесской области график такой: три часа с отключениями, три с возможными отключениями и три со светом. Таким образом сложная ситуация в Киеве, ведь в этом регионе есть определенные трудности с доставкой и распределением электроэнергии, и это при том, что в столице надежная система ПВО из-за большого количества стратегически важных объектов.
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