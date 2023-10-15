Оприлюднили графіки відключення електроенергії:де світла не буде по пів дня

До 1 жовтня енергокомпанії спільно з органами місцевої влади розробили графіки включення електроенергії. Деякі опублікували графіки минулого місяця, інші є оприлюднили їх недавно. Днями ДТЕК показала свої графіки, вони стосуються Києва та області, а також Одеської та Дніпропетровської.

Графіки відключення оприлюднені на сайтах весь рік, однак їх не застосовували. Загалом відомо, що графіки будуть застосовувати лише в разі потреби, а от щодо причин застосування графіків, то вони можуть бути наступними:

Обмежена генерація струму не зможе покрити потребу в електроенергії;

Нові обстріли енергетичних об’єктів з боку російських окупантів, в результаті яких об’єкти вийдуть з ладу.

Ймовірність обстрілу — головний ризик для енергосистеми. Затишшя кількох останніх тижнів може бути підготовкою до нових інтенсивних обстрілів. У Британській розвідці вже заявили, що росіяни накопичують ракети, щоб завдати напередодні опалювального сезону значного удару по критичній інфраструктурі.

Як і минулого року, росіяни будуть намагатися залишити українців без світла та тепла. На цей випадок і оприлюднені графіки відключення. Для прикладу, у Київській області графік відключень виглядає так: дві години без світла, чотири години ймовірних відключень та дві години з електрикою.

Гірша ситуація в Києві, там допускають відключення на сім годин, з них три години гарантовано не буде світла.

В Дніпрі ситуація теж невтішна, графік чотири на вісім, тобто мешканці міста будуть 4 години зі світлом та стільки ж без.

На Одещині графік такий: три години з відключеннями, три з можливими відключеннями та три зі світлом. Таким чином найскладніша ситуація в Києві, адже в цьому регіоні є певні труднощі з доставкою та розподілом електроенергії, і це при тому, що в столиці надійніша система ППО через велику кількість стратегічно важливих об’єктів