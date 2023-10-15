Гетманцев сделал важное заявление для ФЛП и предприятий

По словам Гетманцева, до конца войны систему налогообложения предпринимателей менять не будут.

Министерство финансов детально изучает все европейские модели налогообложения, особенно восточноевропейских стран, и пытается отыскать такую, которая будет наиболее приемлемой для Украины.

Председатель комитета Верховой Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что упрощенную систему налогообложения для физических лиц предпринимателей не будут менять до конца войны.

По словам Гетманцева, планов менять систему единого налога во время действия военного положения нет.

Народный депутат убежден, что действующая система единого налога перестала выполнять функцию поддержки малого бизнеса и превратилась в способ уклонения от уплаты налогов крупным бизнесом.

По его мнению, если в Украине продолжит действовать действующая система налогообложения для физических лиц предпринимателей, то Украина не сможет стать частью Европейского Союза.

По словам Гетманцева, Министерство финансов внимательно изучает возможные варианты и анализирует европейские модели налогообложения, особенно стран восточной Европы и пытается найти наиболее приемлемый вариант для украинских реалий.

Напомним, что с августа 2023 года в Украине вернули довоенные налоги. С 1 августа налог для ФЛП в размере 2% будет отменен, при этом возвращается налог в 5%. Также с 1 августа вернули проверки для подакцизных товаров алкоголь, табак, топливо, игрового бизнеса и финансовых услуг. С 1 октября предприниматели должны использовать кассовые аппараты, если этого не сделать, то придется заплатить штраф.

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