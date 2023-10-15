Гетманцев зробив важливу заяву для ФОП та підприємств

За словами Гетманцева, до кінця війни систему оподаткування підприємців змінювати не будуть.

Міністерство фінансів детально вивчає всі європейські моделі оподаткування, особливо східноєвропейських країн, та намагається відшукати таку, що буде найбільш прийнятною для України.

Голова комітету Верхової Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що спрощену систему оподаткування для фізичних осіб підприємців не будуть змінювати до кінця війни.

За словами Гетманцева, планів змінювати систему єдиного податку під час дії воєнного стану немає.

Народний депутат переконаний, що чинна система єдиного податку перестала виконувати функцію підтримки малого бізнесу та перетворилася на спосіб ухиляння від сплати податків великим бізнесом.

На його думку, якщо в Україні продовжить діяти чинна система оподаткування для фізичних осіб підприємців, то Україна не зможе стати частиною Європейського Союзу.

За словами Гетманцева, Міністерство фінансів уважно вивчає можливі варіанти та аналізує європейські моделі оподаткування, особливо країн східної Європи та намагається відшукати найбільш прийнятний варіант для українських реалій.

Нагадаємо, що з серпня 2023 року в Україні повернули довоєнні податки. З 1 серпня податок для ФОП у розмірі 2% буде скасовано, при цьому повертається податок у 5%. Також з 1 серпня повернули перевірки для підакцизних товарів алкоголь, тютюн, паливо, ігрового бізнесу та фінансових послуг. З 1 жовтня підприємці повинні використовувати касові апарати, якщо цього не зробити, то доведеться сплатити штраф.

Також вже кілька місяців закрити ФОП можна за секунду на порталі Дія. Послуга повністю автоматична. Відсутній будь-який людський фактор. Більше не треба довго чекати, поки заяву вручну опрацює держреєстратор. Інформація підтягується з Єдиного державного реєстру (ЄДР) — це унеможливлює помилки. Вам треба тільки перевірити дані та поставити електронний підпис. Далі заява опрацюється автоматично. Результат отримаєте на пошту та в особистому кабінеті громадянина на порталі Дія.