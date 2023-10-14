ПриватБанк и Новая Почта запускают важную услугу для украинцев за рубежом

Один из самых популярных банков Украины – ПриватБанк сообщил о возможности доставки платежных карт за границу.

С начала войны ПриватБанк продлил срок действия всех платежных карт. Однако рано или поздно возникнет потребность обновить данные или перевыпустить карту.

Теперь клиенты ПриватБанка получили возможность перевыпустить действующую платежную карту или открыть новую цифровую карту в Приват24, а физическую карту можно будет получить в шести странах Европы благодаря доставке Новой Почтой.

Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

Заказать карту с доставкой за границу уже сейчас можно в мобильном приложении Приват24. Получить платежную карту ПриватБанка можно в отделениях или через курьера Nova Post по любому адресу в таких странах Европы как Польша, Литва, Германия, Чехия, Молдова и Румыния. До конца января 2024 года доставка платежных карт ПриватБанка украинцам находящимся за рубежом будет абсолютно бесплатной.

Отметим, что с начала войны ПриватБанк продлил срок действия всех платежных карт, что позволяет свободно пользоваться картой для оплаты товаров и услуг в торговой сети и для снятия наличных, а вот для онлайн покупок придется перевыпустить карту или открыть виртуальную карту. Ею можно так же оплачивать покупки в наземных магазинах и онлайн-магазинах. Также можно снимать наличные, сделать это можно через смартфон с NFC.

Ранее в Монобанк тако сообщали о возможности заказать карту за границу. Это прекрасная возможность для украинских беженцев продолжать пользоваться привычными услугами любимых банков без бюрократии и очередей.

Напомним, что получатели социальных выплат должны пройти верификацию в Ощадбанке. Если этого не сделать их счета заморозят и они не смогут получать денежную помощь или пенсии. Чтобы восстановить доступ к счету нужно посетить ближайшее отделение Ощадбанка с документом, удостоверяющим личность и банковской карточкой.