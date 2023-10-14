ПриватБанк та Нова Пошта запускають важливу послугу для українців за кордоном

Один із найпопулярніших банків України — ПриватБанк повідомив про можливість доставки платіжних карток за кордон.

Від початку війни ПриватБанк продовжив термін дії всіх платіжних карток. Однак рано чи пізно виникне потреба оновити дані чи перевипустити картку.

Тепер клієнти ПриватБанку отримали можливість перевипустити діючу платіжну карту або відкрити нову цифрову картку в Приват24, а фізичну картку можна буде отримати в шести країнах Європи завдяки доставці Новою Поштою.

Про це повідомили в пресслужбі ПриватБанку.

Замовити картку з доставкою за кордон вже зараз можна в мобільному додатку Приват24. Отримати платіжну картку ПриватБанку можна в відділеннях або через кур’єра Nova Post за будь-якою адреcою в таких країнах Європи як Польща, Литва, Німеччина, Чехія, Молдова та Румунія. До кінця січня 2024 року доставка платіжних карток ПриватБанку українцям які перебувають за кордоном буде абсолютно безкоштовною.

Зазначимо, що з початку війни ПриватБанк продовжив термін дії всіх платіжних карток, що дозволяє вільно користуватися карткою для оплати товарів та послуг в торговій мережі та для зняття готівки, а от для онлайн покупок доведеться перевипустити картку або відкрити віртуальну картку. Нею можна так само оплачувати покупки в наземних магазинах та онлайн–магазинах. Також можна знімати готівку, зробити це можна через смартфон з NFC.

Раніше в Монобанк тако повідомляли про можливість замовити картку за кордон. Це чудова можливість для українських біженців продовжувати користуватися звичними послугами улюблених банків без бюрократії та черг.

Нагадаємо, що отримувачі соціальних виплат повинні пройти верифікацію в Ощадбанку. Якщо цього не зробити їх рахунки заморозять і вони не зможуть отримувати грошову допомогу чи пенсії. Щоб відновити доступ до рахунку потрібно відвідати найближче відділення Ощадбанку з документом, що посвідчує особу та банківською карткою.