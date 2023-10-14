Украинцам раздадут сертификаты в Дии: кто может получить и как ими воспользоваться

Сертификаты на жилье будут доступны в Дії. Воспользоваться сертификатом можно будет чуть позже для покупки жилья.

Украинцы, которые подали заявку на восстановление разрушенного имущества, могут пересмотреть сумму компенсации в жилищном сертификате и начать поиск нового жилья.

Ранее сертификат был только в разделе Услуги “еВідновлення”. Теперь сумма компенсации и статус заявления о восстановлении будет всегда под рукой среди других цифровых документов

А вот относительно того, когда можно будет воспользоваться этими сертификатами для покупки жилья, то точную дату не объявляют. Известно лишь, что такая возможность появится позже. Об обновлении будет сообщено дополнительно.

Также недавно сообщили о том, что в Дії запустили бета-тест сервиса для покупки и продажи авто. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Сейчас в бета-тесте запущена возможность купить или продать автомобиль в “Дії”. Без центра МВД, без услуг “бегунков”, которые предлагают купить место в очереди. За несколько кликов можно продать автомобиль в “Дії”. Это существенно экономит время и минимизирует разного рода попытки заработка.

Напомним, что украинские школьники могут бесплатно получить ноутбук — МОН. Для получения бесплатного компьютера, родители должны подать соответствующее заявление в школу, где учится ребенок. В приоритете те области, где преобладает дистанционное образование. Прежде всего техникой будут обеспечены малозащищенные категории детей:

малообеспеченные или многодетные семьи;

внутренне перемещенные дети;

дети с особыми образовательными потребностями;

дети с инвалидностью;

дети, лишенные родительской опеки.

Конечно, ноутбук придется вернуть после завершения обучения, а расходы на ремонт и обслуживание ноутбука лягут на плечи родителей или опекунов. Однако это прекрасная возможность для многих маленьких украинцев, которые не имеют возможности учиться офлайн, присоединиться к учебному процессу или тех школьников, проживающих в прифронтовых регионах.