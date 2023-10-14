Нутрициологи поделились супер полезным салатом, что состоит только из одного ингредиента

Сегодня здоровое питание очень популярно. Его пропагандирует не только молодежь, известные люди и инфлюенсеры, но и эксперты по здоровому питанию, такие как нутрициологи, диетологи и т.д. Питаться правильно совсем не сложно. Для этого не нужно придумывать какие-то грандиозные блюда или тратить на продукты гораздо больше средств, чем обычно. Иногда правильное питание может обойтись даже дешевле. К примеру, специалисты поделились салатом, что имеет мега пользу для организма и состоит всего из одного ингредиента, который к тому же есть у каждого дома.

Это салат из свеклы

Речь о красной свекле, которая очень полезна для сердца и сосудов. Он оказывает большое влияние на печень и даже может подавлять рост недоброкачественных опухолей. Делать салат из красной свеклы стоит несколько раз в неделю, и есть его можно с детства, правда детские порции должны быть индивидуальными и конечно же с учетом, что у малышей нет аллергии на этот продукт. Что касается рецепта, то он очень прост.

Ингредиенты:

Свекла – 600 г; Соль – 2/3 ч.л.; Сахар – 2 ч.л.; Уксус яблочный 6% – 2 ст. Растительное масло – 3 ст.л.; Чеснок – 3 зубчика; Кориандр молотый – 1 ч.л.; Майоран – 1 ч.л.; Черный молотый перец – 1/4 ч.л.; Перец жгучий – 1/4 ч. л.; Кунжут – 2 ст.л.

Сначала нужно сварить свеклу и очистить ее от шкурки. Далее натираем его на большой терке или же предназначенной для моркови по корейски. Следующий этап, добавление соли, сахарного песка и уксуса. Далее раздавливаем чеснок и добавляем в общую массу. Добавляем все другие специи, кроме кунжута. Далее заправляем салат растительным маслом, а кунжут обжариваем на сухой сковородке до появления пряного аромата. Важно его не передержать, чтобы он не почернел. Высыпаем кунжут в салат, кропотливо перемешиваем и все готово.