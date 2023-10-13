Буданов рассказал сколько может продолжаться война, и возможна ли ее “заморозка”

Всех украинцев беспокоит только один вопрос — сколько будет продолжаться война. Все с нетерпением ждут ее завершения, ведь ежедневно гибнут как украинские военные, так и мирные люди. Одной из украинских фигур, которая может приблизительно знать сколько будет продолжаться война является Кирилл Буданов. Глава ГУР дал откровенное интервью в котором рассказал, когда война может закончиться и возможна ли заморозка конфликта.

Ресурсы у россиян еще есть

По словам Буданова, оружия россиянам хватит примерно до 2025-2026 годов, тогда как человеческий ресурс у них буквально неограниченный.

“По оценке экономики, без особых проблем россия может ее себе позволить до 2025 года. По количеству техники – до 2026 года максимум. Возможно, немного быстрее, потому что происходящие сейчас у них темпы восстановления техники не так высоки. То есть мы выходим с вами где-то на 2025 год. По человеческому ресурсу, очевидно, что им хватит надолго. Но кто бы там ни говорил, если оценивать совокупно наш человеческий ресурс, то там тоже надолго. У нас страна не такая маленькая“, — сказал Буданов.

Усугубляет ситуацию и то, что агрессора поддерживают боеприпасами Иран и Северная Корея, но и мы не без поддержки.

“России помогают Китай, Северная Корея, Иран. Украине – США, ЕС и остальной цивилизованный мир. Однако, к сожалению, производство оружия не перекрывает затрат, ведь никто в мире не был готов к войне такой интенсивности”, — добавил Буданов.

Что касается заморозки конфликта, то, по его словам, это невозможно по многим причинам. Во-первых, это предательство по отношению к людям, которые остаются на оккупированных территориях. Во-вторых, предательство всех тех, кто уже погиб, защищая страну. Любые переговоры возможны только после полного вывода русскими войск.

Также Буданов добавил, что абсолютно все упоминаемые в истории войны заканчивались подписанием двустороннего или многостороннего договора об окончании войны. В нашем случае это опять же возможно, когда Россия выйдет за пределы границ, указанных в 1991 году. Сейчас оккупанты не желают идти на подобные шаги и хотят переговоров на собственных условиях, что, конечно же, невозможно.