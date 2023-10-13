Один з найпопулярніших продуктів харчування обвалився в ціні: експерти кажуть, вона буде ще нижчою

Сьогодні дуже дивно чути, що щось дешевшає, адже навпаки продукти та послуги лише дорожчають. Однак різні фактори інколи провокують подешевшання того чи іншого продукту. Наприклад, зараз радіти можуть любителі гречки. Якщо кілька місяців тому кілограм коштував майже 100 гривень, то зараз в супермаркетах можна знайти цю крупу по 40-50 гривень за кіло, а то й дешевше. І експерти кажуть, що це ще не кінець. Гречка продовжуватиме дешевшати, адже на це є вагомі причини.

Цього року дуже хороший врожай

Як зазвичай це буває, коли якийсь продукт дуже сильно дорожчає в ціні, його відразу ж починають засаджувати у більшій кількості. Так зробили аграрії з гречкою і отримали цьогоріч рекордний врожай. Якщо минулого року було зібрано приблизно 148 тисяч тонн, то цього року зібрано аж 174 000. Звісно, супермаркети можуть встановлювати свою націнку через дорогу та складну логістику і обробку. Однак цього року гречка точно не битиме цінові рекорди, швидше навпаки.

Дещо навпаки подорожчає

Натомість має дорожчати хліб, і приблизно на 1-2% щомісяця. Все через те, що в Україні дуже мала кількість якісного борошна. Воно не вдалося гарним через затяжні дощі під час збору врожаю. Дефіцит хорошого борошна спровокував підвищення його вартості, а відтак й подорожчання хлібобулочних виробів загалом.

Також, на ціни впливатиме й те, що розпочинається опалювальний сезон. Короткий світловий день провокуватиме більше використання електрики, а вона для бізнесу дуже подорожчала. Також, підприємства вже закладають бюджети з урахуванням майбутнього підвищення мінімальних зарплат. Тобто й тут їх витрати зростуть, а відтак й вартість продукції, їм теж доведеться підвищувати.