Буданов розповів доки може тривати війна, та чи можливе її “замороження”

Всіх українців турбує лише одне питання — доки триватиме війна. Всі з нетерпінням чекають на її завершення, адже щоденно гинуть як українські військові, так і мирні люди. Однією з українських постатей, яка може бодай приблизно знати скільки триватиме війна є Кирило Буданов. Глава ГУР дав відверте інтерв’ю в котрому розповів коли війна може закінчитись та чи можливе замороження конфлікту.

Ресурси у росіян ще є

Зі слів Буданова зброї росіянам вистачить приблизно до 2025-2026 років, тоді як людський ресурс у них буквально необмежений.

“По оцінці економіки, без особливих проблем Росія може її собі дозволити до 2025 року. За кількістю техніки – до 2026 року максимум. Можливо, трохи швидше, тому що темпи відновлення техніки, які відбуваються зараз у них, не такі високі. Тобто ми виходимо з вами десь на 2025 рік. По людському ресурсу, очевидно, що їм вистачить надовго. Але хто б там не казав, якщо оцінювати сукупно наш людський ресурс, то там теж надовго. У нас країна не така маленька”, – сказав Буданов.

Ускладнює ситуацію й те, що агресора підтримують боєприпасами Іран та Північна Корея, але й ми не без підтримки.

“Росії допомагають Китай, Північна Корея, Іран, Україні — США, ЄС та решта цивілізованого світу. Проте на жаль виробництво зброї не перекриває витрат, адже ніхто у світі не був готовий до війни такої інтенсивності”, – додав Буданов.

Щодо заморозки конфлікту, то з його слів це неможливо з багатьох причин. По-перше, це зрада стосовно людей, які залишаються на окупованих територіях. По-друге, зрада до всіх тих хто вже загинув захищаючи країну. Будь-які переговори можливі лише після повного виведення росіянами своїх військ.

Також, Буданов додав, що абсолютно всі війни, які згадуються в історії, закінчувалися підписанням двостороннього або багатостороннього договору про закінчення війни. У нашому випадку це знову ж можливо, коли Росія вийде за межі кордонів зазначених у 1991 році. Наразі окупанти не бажають йти на подібні кроки й хочуть переговорів на власних умовах, що звісно ж не є можливим.