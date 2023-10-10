Коллекционеры объявили охоту на особые 5 копеек: возможно они есть именно в вашем кошельке? 

Определенные особенности делают старые украинские монеты коллекционными, поэтому нумизматы готовы платить за них не одну тысячу гривен. Для примера, на аукционе сейчас продают 5 копеек 1992 года, и их цена уже превысила пять тысяч гривен.

Торги проходят на известной платформе Violity. Первая ставка составляла всего 1 гривну. Поэтому сейчас монеты подорожали аж в пять тысяч раз.

Как сообщает авто объявления, он предлагает разновидность монеты 1.1ААк. Чем она особенная и откуда такая стоимость.

Дело в том, что из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получила грубую насечку на гурте. Именно такие 5 копеек так дорого покупают нумизматы.

Что касается самой монеты, то она вероятно была в обращении. Об этом свидетельствуют довольно заметные следы от ударов, а также царапины. Все это можно рассмотреть на фото, опубликованных владельцем монеты. При этом реставрация монеты, по словам автора объявления. не проводилась.

Несмотря на то, что монета, вероятно, находилась в обращении, она представляет интерес для коллекционеров, ведь она имеет уникальную насечку, нехарактерную для 5 копеек.

Напомним, что в Национальном банке Украины напомнили, что выпущенные до 2003 года копейки, которые НБУ выводит из обращения не станут дорогими или коллекционными. Дело в том, что они были выпущены большими тиражами и из обычных материалов.

В то же время коллекционеров интересуют нетипичные монеты, это может быть недостаток чеканки, нехарактерная насечка и так далее. За них нумизматы готовы платить не одну тысячу гривен. Поэтому советуем иногда более внимательно разглядывать содержимое кошелька, а что если там найдется настоящий клад.

Напомним, что НБУ выводит из обращения 200 и 500 гривен образца 2005 и 2006 годов. Их можно было обменять до первого октября. Теперь они ничего не стоят, это лишь сувениры.