Колекціонери оголосили полювання на особливі 5 копійок: можливо вони є саме в вашому гаманці? 

Певні особливості роблять старі українські монети колекційними, тому нумізмати готові платити за них не одну тисячу гривень. Для прикладу, на аукціоні зараз продають 5 копійок 1992 року, і їх ціна вже перевищила п’ять тисяч гривень.

Торги проходять на відомій платформі Violity. Перша ставка складала всього 1 гривню. Тож наразі монети здорожчала аж у п’ять тисяч разів.

Як повідомляє авто оголошення, він пропонує різновид монети 1.1ААк. Чим вона особлива та звідки така вартість.

Річ у тім, що через помилку на монетному дворі невелика кількість монет отримала грубу насічку на гурті. Саме такі 5 копійок так дорого купують нумізмати.

Щодо самої монети, то вона ймовірно була в обігу. Про це свідчать доволі помітні сліди від ударів, а також подряпини. Все це можна розглянути на фото, опублікованих власником монети. При цьому реставрація монети, за словами автора оголошення. не проводилася.

Попри те, що монета. ймовірно, перебувала в обігу, вона представляє інтерес для колекціонерів, адже вона має унікальну насічку, нехарактерну для 5 копійок.

Нагадаємо. що в Національному банку України нагадали, що випущені до 2003 року копійки. які НБУ виводить з обігу не стануть дорогими чи колекційними. Річ у тім, що вони були випущені великими тиражами та зі звичайних матеріалів.

Водночас колекціонерів цікавлять нетипові монети, це може бути брак карбування, нехарактерна насічка і так далі. За них нумізмати готові платити не одну тисячу гривень. Тож радимо іноді більш уважно роздивлятися вміст гаманця, а що як там знайдеться справжній скарб.

Нагадаємо, що НБУ виводить з обігу 200 та 500 гривень зразка 2005 та 2006 років. Їх можна було обміняти до першого жовтня. Тепер вони нічого не варті, це лише сувеніри.