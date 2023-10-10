Эксперты рассказали, какие продукты категорически нельзя есть с хлебом: вы будете удивлены

Хлеб есть практически в каждом доме. Это один из базовых продуктов питания, без которого большинство не представляют своей жизни. Львиная доля людей с хлебом ест почти все: супы, разнообразные салаты, те же бутерброды или даже макароны. Однако дипломированные специалисты по здоровому питанию говорят, что некоторые сочетания крайне вредны для здоровья. Что есть с хлебом нельзя и почему? Давайте посмотрим.

Шесть продуктов, которые нельзя есть с хлебом

Насчитано шесть продуктов или полноценных блюд, которые нельзя есть с хлебом.

И это:

Газированные напитки. Есть, например, бутерброд и запивать его газировкой сладкой водой очень опасно. Газированная вода будет способствовать быстрому усвоению углеводов, которые есть в хлебе. Как результат, уровень сахара в крови сильно прыгнет. Особенно это опасно для людей с диабетом. Молоко. Популярное с детства сочетание, но тоже совсем не полезное. Оно может привести к вздутию и повышению газообразования. Как вариант, выбирайте молоко с максимально низким уровнем жирности. Масло. Опять же, хлеб с маслом кажется самой настоящей базой, однако от таких бутербродов лучше отказаться. Это сочетание слишком калорийно и провоцирует ожирение. В качестве альтернативы маслу можно выбрать свежее авокадо. Блюда из картофеля. Это два продукта с большим содержанием углеводов, повышающих риск появления высокого уровня сахара в крови и лишних килограммов. Снеки. Конечно, мало кто ест хлеб с чипсами или солеными орешками, однако если вы порой любите такие странные сочетания, то избавляйтесь от этой привычки. Большое содержание соли провоцирует повышение АД и проблемы с сердцем. Варенье. И здесь многие сильно удивятся, ведь есть хлеб с вареньем все привыкли еще с детства. К сожалению, этот дуэт слишком калорийный. Варенье лучше добавлять к чаю, или разнообразным кашам, например, овсяной.

А вот, что действительно лучше есть с хлебом, это рыба и мясо. Самым полезным считается серый хлеб.