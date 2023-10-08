Часть украинцев будет платить за водоснабжение на 80% больше: детали

В одном из городов Украины потребители будут платить за водоснабжение больше аж на 80%. Речь идет о жителях города Первомайский, Харьковская область. О таком значительном росте тарифов на водоснабжение и водоотвод сообщили в местной администрации. Чиновники Первомайского объясняют столь существенный рост тарифов повышением цен на электроэнергию.

По данным местных изданий, власти Первомайского хотят установить следующие тарифы на услуги по водоснабжению и водоотводу:

Водоснабжение – 40 гривен 16 копеек за кубометр воды, это почти на 80% больше чем было (22,49 гривны за кубометр);

Канализация – 58,54 гривен за кубометр, это на 44% больше чем было (раньше платили 40,56 гривен за кубометр).

Жителям Первомайского предлагают обсудить данное решение. Предложения и замечания граждан принимаются до 10 октября включительно. Обращаться можно по адресу: город Первомайский 1/2 м-н, д/с №9, по телефону — (05748) 3-22-35, а также на электронную почту: [email protected].

Заметим, что в начале полномасштабной войны обещали не повышать цены на коммуналку, особенно на тепло и газ. Тарифы оставались неизменными, но летом этого года повысили цены на электроснабжение. Очередное повышение тарифов на электричество состоится, вероятно, уже этой весной после завершения отопительного сезона. Что касается цен на газ, то они пока неизменны, однако Международный валютный фонд требует от правительства Украины ввести рыночные тарифы на газ и электричество в обмен на очередной транш помощи. Однако до конца отопительного сезона можно не волноваться о росте цен.

К тому же незащищенные категории граждан могут рассчитывать на получение субсидии на оплату коммуналки. Это существенная помощь, ведь миллионы украинцев были вынуждены покинуть собственные дома и находятся в трудном положении из-за того, что российские оккупанты решили вторгнуться на нашу территорию.

Напомним, что часть украинцев могут получить компенсацию на аренду жмлья.