Частина українців платитиме за водопостачання на 80% більше: деталі

В одному з міст України споживачі будуть платити за водопостачання більше аж на 80%. Мова йде про жителів міста Первомайський, Харківська область. Про таке значне зростання тарифів на водопостачання та водовідведення повідомили в місцевій адміністрації. Чиновники Первомайського пояснюють настільки суттєве зростання тарифів підвищенням цін на електроенергію.

За даними місцевих видань, влада Первомайського хоче встановити наступні тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення:

Водопостачання — 40 гривень 16 копійок за кубометр води, це майже на 80% більше ніж було (22,49 гривні за кубометр);

Каналізація — 58,54 гривень за кубометр, це на 44% більше ніж було (раніше платили 40,56 гривень за кубометр).

Жителям Первомайського пропонують обговорити дане рішення. Пропозиції та зауваження громадян приймаються до 10 жовтня включно. Звертатися можна за адресою: місто Первомайський 1/2 м-н, д/с №9, за телефоном — (05748) 3-22-35, а також на електронну пошту: [email protected].

Зауважимо, що на початку повномасштабної війни обіцяли не підвищувати ціни на комуналку, особливо на тепло та газ. Тарифи залишались незмінними, але влітку цього року підвищили ціни на електропостачання. Чергове підвищення тарифів на електрику відбудеться, ймовірно, вже цієї весни після завершення опалювального сезону. Щодо цін на газ, то вони наразі незмінні, однак Міжнародний валютний фонд вимагає від уряду України запровадити ринкові тарифи на газ та електрику в обмін на черговий транш допомоги. Однак до кінця опалювального сезону можна не хвилюватися щодо зростання цін.

До того ж незахищені категорії громадян можуть розраховувати на отримання субсидії на оплату комуналки. Це суттєва допомога, адже мільйони українців були змушені покинути власні домівки та перебувають у скрутному становищі через те, що російські окупанти вирішили вдертися на нашу територію.

Нагадаємо, що ВПО в деяких областях України можуть отримати грошову допомогу на оренду житла.