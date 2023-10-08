В Міненерго звернулись до Українців: що має зробити кожна оселя

Українців просять придбати генератори на зиму. Але зі своєї сторони енергетики будуть робити все можливе, щоб резервні джерела електроенергії не знадобилися.

Про це розповів міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв’ю українському телеканалу “Ми — Україна””. Він заявив, що за можливості українцям потрібно посилювати автономне функціонування. А зі своєї сторони енергетики та сили ППО будуть робити все можливе, щоб додаткова техніка не знадобилася.

Галущенко зазначає, що система електропостачання України краще за аналоги в деяких країнах Європи та цілком готова до того, щоб успішно пережити зимовий період.

За словами очільника Міненерго, два головні елементи, які забезпечують будь-як енергосистему — це генерація та передача електроенергії до кінцевих споживачів. В Україні обидві складові перебувають на достатньо високому рівні.

Також міністр додав, що можливості української енергосистеми дуже часто недооцінюють. Він зазначає, що порівнюючи енергетичний мікс української системи з системами деяких країн ЄС, то можна побачити, що можливості України набагато вищі.

Зазначимо, що раніше старший аналітик DiXi Group Богдан Серебренників розповів, що якщо терористична країна росія відновить масштабні обстріли української енергосистеми, то уникнути відключень світла навряд чи вийде. Найбільш проблемними будуть ті ж регіони, що і минулого року, тобто прифронтові зони, де складно відновлювати пошкоджені об’єкти через постійні загрозу нових обстрілів, а також Одеська область та Київ.

При цьому Одещина — це регіон який є найбільш проблемним з точки зору постачання електроенергії. Він вважається енергодефіцитним.

Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук писав про те, що наразі у світі не існує повноцінної технології який дозволяв би накопичувати та зберігати електроенергію в великих батареях, щоб у випадку відключення електроенергії подавати її споживачам.