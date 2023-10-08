В Минэнерго обратились к Украинцам: что должен сделать каждый дом

Украинцев просят приобрести генераторы на зиму. Но со своей стороны энергетики будут делать все возможное, чтобы резервные источники электроэнергии не понадобились.

Об этом рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью украинскому телеканалу “Мы — Украина”. Он заявил, что по возможности украинцам нужно усиливать автономное функционирование. А со своей стороны энергетики и силы ПВО будут делать все возможное, чтобы дополнительная техника не понадобилась.

Галущенко отмечает, что система электроснабжения Украины лучше аналогов в некоторых странах Европы и вполне готова к тому, чтобы успешно пережить зимний период.

По словам главы Минэнерго, два главных элемента, которые обеспечивают любую энергосистему – это генерация и передача электроэнергии к конечным потребителям. В Украине обе составляющие находятся на достаточно высоком уровне.

Также министр добавил, что возможности украинской энергосистемы очень часто недооценивают. Он отмечает, что сравнивая энергетический микс украинской системы с системами некоторых стран ЕС, то можно увидеть, что возможности Украины гораздо выше.

Отметим, что ранее старший аналитик DiXi Group Богдан Серебренников рассказал, что если террористическая страна россия возобновит масштабные обстрелы украинской энергосистемы, то избежать отключений света вряд ли получится. Наиболее проблемными будут те же регионы, что и в прошлом году, то есть прифронтовые зоны, где сложно восстанавливать поврежденные объекты из-за постоянной угрозы новых обстрелов, а также Одесская область и Киев.

При этом Одесская область – это регион, который является наиболее проблемным с точки зрения поставок электроэнергии. Он считается энергодефицитным.

Ранее эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук писал о том, что сейчас в мире не существует полноценной технологии, который позволял бы накапливать и хранить электроэнергию в больших батареях, чтобы в случае отключения электроэнергии подавать ее потребителям.