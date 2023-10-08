Фальшивые гривны заполонили Украину: какие деньги подделывают чаще всего и как распознать фальшивку

Обнаруженные в Украине перед полномасштабной войной фальшивые гривны представляют определенную угрозу торговым заведениям. Мошенники достаточно качественно имитируют ультрафиолетовую защиту, поэтому такие деньги могли пропускать на кассах во время проверки с использованием ультрафиолетовых детекторов. Соответственно, украинцы могли получить такие деньги на сдачу. Чаще всего подделывают купюры высоких номиналов – 200 и 500 гривен.

Об этом рассказал начальник управления организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения НБУ Валерий Строчков. Он отметил, что банковской системе такие деньги не угрожали.

По его словам, в течение войны никаких форс-мажоров с фальшивыми гривнами не было. Ситуация остается стабильной и контролируемой. На это повлиял высокий уровень защиты гривневых купюр.

Дело в том, что в текущее время в обращении преобладают банкноты четвертого поколения с усиленным уровнем защиты. Их Национальный банк ввел в обращение в 2015-2020 годах. И хоть мошенники изредка пытаются подделывать такие купюры, фальшивки получаются низкого качества и рассчитаны на невнимательных граждан и кассиров.

Строчков пояснил, что банкноты высоких номиналов – 100, 200, 500 и 1000 гривен, которые злоумышленники чаще всего подделывают, защищены инновационными оптически-сменными элементами. Граждане могут достаточно легко их проверить, а злоумышленникам воспроизвести их крайне сложно.

Сколько фальшивок удалось найти

В 2021 году, то есть до полномасштабной войны Национальный банк Украины изъял почти 21 тысячу фальшивых банкнот на общую сумму 8,2 миллиона гривен. Больше всего подделывали 500 гривен образца 2006 года. Всего таких изъято 59% от общего числа изъятых из обращения фальшивых гривен. На втором месте 200 гривен образца 2007 года, таких 31% от всех фальшивок.

Также украинцев предупреждают о фальшивых долларах. Мошенники чаще всего подделывают купюры крупного номинала, поэтому стоит быть внимательными. Чтобы избежать проблем, покупать доллар лучше в кассах банков или обменниках, которые имеют хорошую репутацию.