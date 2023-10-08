Фальшиві гривні заполонили Україні: які гроші підробляють найчастіше та як розпізнати фальшивку

Виявлені в Україні перед повномасштабною війною фальшиві гривні становлять певну загрозу торговим закладам. Шахраї досить якісно імітують ультрафіолетовий захист, тож такі гроші могли пропускати на касах під час перевірки з використання ультрафіолетових детекторів. Відповідно, українці могли отримати такі гроші на решту. Найчастіше підробляють купюри високих номіналів — 200 та 500 гривень.

Про це розповів начальник управління організації виготовлення та захисту грошей Департаменту грошового обігу НБУ Валерій Строчков. Він зазначив, що банківській системі такі гроші не загрожували.

За його словами, протягом війни жодних форс-мажорів з фальшивими гривнями не було. Ситуація залишається стабільною та контрольованою. На це вплинув високий рівень захисту гривневих купюр.

Річ у тім, що в поточний час в обігу переважають банкноти четвертого покоління з посиленим рівнем захисту.. Їх Національний банк ввів в обіг в 2015-2020 роках. І хоч шахраї зрідка намагаються підробляти такі купюри, фальшивки виходять низької якості та розраховані на неуважних громадян та касирів.

Строчков пояснив, що банкноти високих номіналів — 100, 200, 500 та 1000 гривень, які зловмисники найчастіше підробляють, захищені інноваційними оптично-змінними елементами. Громадяни можуть досить легко їх перевірити, а зловмисникам відтворити їх вкрай складно.

Скільки фальшивок вдалося знайти

В 2021 році, тобто до повномасштабної війни Національний банк України вилучив майже 21 тисячу фальшивих банкнот на загальну суму 8,2 мільйона гривень. Найбільше підробляти 500 гривень зразка 2006 року. Всього таких вилучено 59% від загального числа вилучених з обігу фальшивих гривень. На другому місці 200 гривень зразка 2007 року, таких 31% від всіх фальшивок.

Також українців попереджають про фальшиві долари. Шахраї найчастіше підробляють купюри великого номіналу, тож варто бути уважними. Щоб уникнути проблем, купувати долар краще в касах банків або обмінниках, які мають хорошу репутацію.