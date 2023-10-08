НБУ заявил о ликвидации еще одного банка: что будет с деньгами украинцев

Национальный банк Украины окончательно ликвидировал Укрстройинвестбанк.
НБУ закрыл последнюю главу в истории Укрбудинвестбанка, который еще в начале сентября этого года был объявлен неплатежеспособным. Этот шаг стал частью работы по стабилизации финансовой системы нашей страны.
Об этом сообщил Даниил Гетманцев в своем канале в Telegram.
7 сентября этого года Национальный банк Украины объявил о том, что Укрбудинвестбанк стал неплатежеспособным. Это вызвало обеспокоенность среди инвесторов и клиентов банка. На следующий день Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в банк и начал процедуру вывода его с рынка.
Работа временной администрации длилась больше месяца, в результате фонд гарантирования вкладов рекомендовал Национальному банку Украины ликвидировать Укрбудинвестбанк. Они сослались на отсутствие альтернативных вариантов для регулирования неплатежеспособного банка.
5 октября Национальный банк Украины принял окончательно решение об отзыве лицензии и ликвидации Укрбудинвестбанка. Это решение НБУ не окажет значительного влияния на банковскую систему Украины, поскольку этот банк не был крупным. Известно, что он занимал не более 0,05% рынка по активам. Это данные по состоянию на начало сентября.
Отметим, что Укрстройинвестбанк стал четвертым банком, который НБУ ликвидировали за 2023 год и шестым с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину. Два из ликвидированных – это организации с российским капиталом. Проминвест и бывший Сбербанк также были ликвидированы еще в первые дни полномасштабного вторжения оккупантов. на момент завершения процесса ликвидации в Украине осталось 63 банка, которые продолжают свою деятельность и обеспечивают стабильность финансовой системы Украины.
Напомним, что 3 октября в Украине отменили фиксированный курс доллара. Последний раз курс доллара менялся в июле прошлого года. В среднем через две недели установится окончательный курс, тогда можно будет делать выводы о дальнейших тенденциях.
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