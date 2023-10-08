НБУ заявив про ліквідацію ще одного банку: що буде з грошима українців

Національний банк України остаточно ліквідував Укрбудінвестбанк.

НБУ закрив останню главу в історії Укрбудінвестбанку, який ще на початку вересня цього року був оголошений неплатоспроможним. Цей крок став частиною роботи зі стабілізації фінансової системи нашої країни.

Про це повідомив Данило Гетьманцев у своєму каналі в Telegram.

7 вересня цього року Національний банк України оголосив про те, що Укрбудінвестбанк став неплатоспроможним. Це викликало стурбованість серед інвесторів та клієнтів банку. Наступного дня Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію до банку та почав процедуру виведення його з ринку.

Робота тимчасової адміністрації тривала більше ніж місяць, в результаті фонд гарантування вкладів рекомендував Національному банку України ліквідувати Укрбудінвестбанк. Вони послались на відсутність альтернативних варіантів для регулювання неплатоспроможного банку.

5 жовтня Національний банк України прийняв остаточно рішення про відкликання ліцензії та ліквідації Укрбудінвестбанку. Це рішення НБУ не чинитиме значного впливу на банківську систему України, оскільки цей банк не був великим. Відомо, що він займав не більше 0,05% ринку за активами. Це дані станом на початок вересня.

Зазначимо, що Укрбудінвестбанк став четвертим банком, який НБУ ліквідували за 2023 рік та шостим від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів до України. Два з ліквідованих — це організації з російським капіталом. Промінвест та колишній Сбербанк також були ліквідовані ще в перші дні повномасштабного вторгнення окупантів. на момент завершення процесу ліквідації в Україні залишилось 63 банки, які продовжують свою діяльність та забезпечують стабільність фінансової системи України.

Нагадаємо, що 3 жовтня в Україні скасували фіксований курс долара. Останній раз курс долара змінювався в липні минулого року. В середньому через два тижні встановиться остаточний курс, тоді можна буде робити висновки про подальші тенденції.