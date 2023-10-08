Українцям компенсують вартість оренди житла: названо умови

Частина українців з-поміж внутрішніх переселенців може отримати компенсацію на оренду житла. Подати заявки можуть ВПО, що вимушено покинули домівки після 24 лютого 2022 року.

ВПО в Київській, Черкаській та Кіровоградській областях можуть отримати грошову допомогу на оренду житла.

Про це повідомили в Міністерстві з реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Благодійний фонд “Право на захист” спільно з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців почав збір даних для надання грошової допомоги на оренду житла. Допомога передбачена на компенсацію вартості оренди житла ВПО та їх сім’ями на термін шість місяців.

Подати заявку можуть ВПО, що перемістилися після повномасштабного вторгнення та ще не отримувати цільову грошову допомогу на оренду житла від міжнародних організацій.

Крім того, учасники програми мають належати до однієї з наступних категорій населення:

проживають в місті компактного поселення та готові і далі орендувати житло після завершення програми;

проживають в місті компактного поселення, яке планують розформувати;

перебувають під ризиком виселення або втрати орендованого житла, а також мають хоч би один із критеріїв вразливості;

недавно переміщені сім’ї, які не бажають жити в місцях компактно поселення та мають хоча б один із критеріїв вразливості.

Щодо критеріїв вразливості, то вони є наступними:

сім’ї, в яких є один з батьків та одна чи більше дітей у віці до 18 людей або з людьми похилого віку від 55 років;

сім’ї, які очолює одна самотня чи кілька самотніх людей похилого віку від 55 років або похилого віку з однією чи кількома дітьми до 18 років;

сім’ї з однією чи кількома людьми з особливими потребами;

сім’ї, які займаються дітьми без супроводу, але лише при умові документального підтвердження.

Подати заявку можна лише при особистій присутності всіх членів сім’ї в пункті збору даних. Ознайомитися з переліком документів можна в самих пунктах збору або за посиланням https://r2p.org.ua/category/hroshova-dopomoha-vid-uvkb-oon-na-orendu-zhytla?fbclid=IwAR0w9zlDk85a5nf-QWBweBo6z66Gt3kqp8mJHHXH3sAnXwTNf.