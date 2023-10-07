В октябре произойдет очень редкое солнечное затмение: названы его особенности и дата

В октябре люди смогут наблюдать очень необычное солнечное затмение. Оно будет “с огненным кольцом”. Это значит, что Луна не полностью закроет Солнце, а только по центру, так что можно будет увидеть черную Луну с нимбом вокруг. Произойдет это все 14 октября, а в последний раз подобное происходило два года назад – 10 июня 2021 года. Нынешнее затмение украинцы, к сожалению, наблюдать не смогут, ну разве что по телевизору. Оно будет видно жителям Северной, Центральной и Южной Америки. Жители других стран хотя и не увидят этого явления, но все же могут почувствовать его действие на себе. Эксперты говорят, что можно и нельзя делать в такой день.
Что нельзя делать во время подобного лунного затмения?
Эксперты отмечают, что нельзя делать в настоящее время с точки зрения энергетики. Это как с Ретроградным Меркурием – период, который может влиять на те или иные дела и их успешность.
- Нельзя начинать новейшие и в особенности принципиальные проекты. При этом нельзя этого делать ни в день затемнения ни за три дня до него.
- Не принимайте важных решений, которые могут как-то изменить вашу судьбу. Есть большой шанс сделать неудачный выбор.
- Ни в коем случае не ходите на собеседования и не устраивайтесь на работу. Если подобное предложение поступило, постарайтесь потянуть паузу буквально 2-3 дня.
- Не подписывайте никакие документы, даже если их тщательно проверили.
- Нельзя ничего никому занимать и самому брать что-то взаймы.
- Не ведитесь ни на какие провокации, чтобы не спровоцировать конфликты. Они будут извлекать гораздо больше энергии, чем в обычный день.
Также старайтесь избежать в этот день всевозможных манипуляций со здоровьем: косметических процедур или тем более хирургических вмешательств.
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