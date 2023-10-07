В октябре произойдет очень редкое солнечное затмение: названы его особенности и дата

В октябре люди смогут наблюдать очень необычное солнечное затмение. Оно будет “с огненным кольцом”. Это значит, что Луна не полностью закроет Солнце, а только по центру, так что можно будет увидеть черную Луну с нимбом вокруг. Произойдет это все 14 октября, а в последний раз подобное происходило два года назад – 10 июня 2021 года. Нынешнее затмение украинцы, к сожалению, наблюдать не смогут, ну разве что по телевизору. Оно будет видно жителям Северной, Центральной и Южной Америки. Жители других стран хотя и не увидят этого явления, но все же могут почувствовать его действие на себе. Эксперты говорят, что можно и нельзя делать в такой день.

Что нельзя делать во время подобного лунного затмения?

Эксперты отмечают, что нельзя делать в настоящее время с точки зрения энергетики. Это как с Ретроградным Меркурием – период, который может влиять на те или иные дела и их успешность.

Нельзя начинать новейшие и в особенности принципиальные проекты. При этом нельзя этого делать ни в день затемнения ни за три дня до него. Не принимайте важных решений, которые могут как-то изменить вашу судьбу. Есть большой шанс сделать неудачный выбор. Ни в коем случае не ходите на собеседования и не устраивайтесь на работу. Если подобное предложение поступило, постарайтесь потянуть паузу буквально 2-3 дня. Не подписывайте никакие документы, даже если их тщательно проверили. Нельзя ничего никому занимать и самому брать что-то взаймы. Не ведитесь ни на какие провокации, чтобы не спровоцировать конфликты. Они будут извлекать гораздо больше энергии, чем в обычный день.

Также старайтесь избежать в этот день всевозможных манипуляций со здоровьем: косметических процедур или тем более хирургических вмешательств.