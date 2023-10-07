У жовтні трапиться дуже рідкісне сонячне затемнення: названо його особливості та дату

У жовтні люди зможуть спостерігати дуже незвичне сонячне затемнення. Воно буде “з вогняним кільцем”. Це означає, що місяць не повністю закриє Сонце, а лише по центру, тож можна буде побачити чорний місяць з таким собі німбом довкола. Відбуватиметься це все 14 жовтня, а востаннє подібне відбувалося два роки тому — 10 червня 2021 року. Цьогорічне затемнення українці на жаль спостерігати не зможуть, ну хіба що по телевізорі. Його буде видно мешканцям Північної, Центральної та Південної Америки. Жителі інших країн, хоч і не побачать цього явища, але все ж таки можуть відчути його дію на собі. Експерти розповідають, що можна і не можна робити в такий день.

Що заборонено робити під час подібного місячного затемнення?

Експерти зазначають, що не можна робити в цей час з точки зору енергетики. Це як з Ретроградним Меркурієм — період, який може впливати на ті чи інші справи і їх успішність.

Не можна починати нові й особливо важливі проєкти. Причому не можна цього робити ні в день затемнення, ні за три дні до нього. Не ухвалюйте важливих рішень, які можуть якось змінити вашу долю. Є великий шанс зробити невдалий вибір. В жодному разі в цей день не ходіть на співбесіди та не влаштовуйтесь на роботу. Якщо подібна пропозиція поступила, постарайтесь потягнути паузу буквально 2-3 дні. Не підписуйте жодних документів, навіть якщо їх ретельно перевірили. Не можна нічого нікому позичати й самому брати щось в борг. Не ведіться на жодні провокації аби не спровокувати конфлікти. Вони витягуватимуть набагато більше енергії ніж у звичайний день.

Також намагайтесь уникнути в цей день різноманітних маніпуляцій зі здоров’ям: косметичні процедури, чи тим паче хірургічні втручання.