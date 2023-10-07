Левова частка українців має право оформити нову виплату у розмірі 10 800 гривень на одного члена родини

В Україні продовжують активно підтримувати внутрішньопереміщених осіб, а також тих хто залишається проживати в найбільш небезпечних містах, що зосереджені на лінії фронту. Також регулярну гуманітарну та фінансову підтримку отримують люди, які живуть на звільнених від окупації територіях. Здебільшого, вся фінансова допомога, в тому числі й від держави, обмежувалася сумою у 2200 гривень на місяць. Зараз переселенці з шести областей можуть оформити допомогу у розмірі 3600 гривень на місяць на одну особу. Фінансує виплату Естонська Рада у справах біженців.

Розмір допомоги повинні підвищувати всі благодійні організації

Вищезгадана організація зазначила, що з 2200 гривень на місяць до 3600 гривень мають підвищувати розмір допомоги всі благодійні фонди. Однак поки що, роблять це лише одиниці, але тенденція йтиме на зростання.

Наразі, ж нову виплату можуть оформити мешканці Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської та Миколаївської областей.

Мова не про всіх без виключення мешканців цих регіонів, а про родини, які постраждали від війни найбільше.

“Багатоцільова грошова допомога надається на основі оцінки домогосподарства на предмет відповідності соціально-економічним критеріям та критеріям уразливості”, – зазначають у фонді. Чи підходите ви під необхідні параметри, та маєте шанс отримати виплату можна дізнатися після короткої розмови з представниками організації зателефонувавши за номером 0-671-052-803.

Також під час дзвінка, потрібно натиснути на цифру. Кожна область має свою цифру, і виглядають вони наступним чином:

Харківська, Донецька області — цифра 1.

Запорізька, Луганська — 2.

Херсонська, Миколаївська — 3.

Якщо вашу заявку схвалять, то ваш номер буде надано до бази даних і з вами додатково зв’яжуться для проведення інструктажу щодо подальших дій для оформлення допомоги. Гроші надходитимуть у розмірі 3600 гривень протягом трьох місяців Така сума повинна нараховуватись на кожного члена родини, яка потрапила у програму.