Повернулись перевірки лічильників: про що треба знати споживачам, щоб не “влетіти” на гроші

В Україні повернули перевірки лічильників. Нагадаємо, що до цього у зв’язку з пандемією, а згодом і повномасштабним вторгненням повірки були на довго призупинені. Зараз все повертається, тож представники облгазів можуть у будь-який момент завітати до вас у гості, щоб зняти лічильник для його перевірки. Українці мають багато запитань. Наприклад, чи можна відмовитися від цієї процедури? Як швидко повернуть лічильник? Що робити з показниками протягом того часу, коли лічильника немає. Скільки, зрештою, все це коштує і так далі. Постараємось дати вичерпні відповіді на всі найпопулярніші запитання.

Відмовитись від процедури не можна

Відповідь на перше питання негативна, адже відмовитись від перевірки ніхто не може. Стосовно того, де та скільки часу перевірятимуть лічильник, працівники облгазу вирішують на місці. Інколи, повірку проводять безпосередньо на місці не знімаючи прилад. Інколи у спеціальних виїзних лабораторіях, якими фахівці курсують по місту чи селах. Інколи, лічильник забирають з собою, і перевіряють вже у спеціально облаштованих приміщеннях. Останній варіант зазвичай найдовший по часу, і лічильник вам можуть повернути аж через два місяці, але не пізніше. Натомість споживачам, мають встановити тимчасовий лічильник, за котрим вони й подаватимуть показники, Якщо такий лічильник не встановлено, користувачі повинні подавати показники орієнтуючись на середньостатистичне споживання газу, чи інших комунальних послуг.

Всі ці перевірки, а також користування тимчасовим лічильником мають бути безкоштовними, Також, якщо в ході перевірки виявлено, що вилучений лічильник вже не придатний до експлуатації на його місце мають встановити новий, що перебуває на балансі облгазу.

Влетіти на кругленьку суму споживачі можуть лише, якщо при перевірці фахівці виявлять, що до роботи лічильника хтось втручався. Тобто порушена його цілісність, чи пломба. Якщо експертиза доведе, що втручання таки було, споживачам загрожує великий штраф.