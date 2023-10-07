Изменились правила начисления платы за газ: сколько будем платить за октябрь

С 1 октября в Украине изменились правила расчета платежей за транспортировку газа. Минимальная стоимость доставки газа уменьшится, но обновление коснется не всех.

Такое решение приняла Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг. Новые правила позволяют платить только за те приборы, которые подключены к сети. Таким образом минимальные суммы за транспортировку газа будут следующими:

Если у вас только газовая плита – платить придется за 3,25 кубометра;

Если есть газовая плита и колонка для подогрева воды – платить придется за 105 кубометра;

Если вы пользуетесь газом для всего, включая отопление, то платить придется за 21,6 кубометра.

Обновление коснется небольшого количества потребителей. Речь идет о тех украинцах, которые не проживают в своих домах и квартирах, тратят очень мало газа или только заселились в новую квартиру.

В качестве примера Нацкомиссия привела условную семью из Черновицкой области с минимальными объемами потребления в предыдущий период. Сказано, что речь идет о потребителях с опломбированным оборудованием – газовым котлом и водонагревателем.

Для такой семьи экономия составит 45,6 гривен в месяц или 547,25 гривен в год. При этом стоит учитывать, что в разных населенных пунктах тарифы на доставку газа отличаются в разы.

Для примера, в 2023 году тарифы для киевлян составили лишь 38 копеек за кубометр, а в Винницкой области цена достигла 2,95 гривен. Таким образом в разных областях плата за транспортировку будет отличаться в разы.

В целом плата за распределение газа направляется на содержание и ремонт газовых трубопроводов. Тариф зависит от длины трубопроводов и количества газа, который по ним прокачивают.

В течение года бытовым потребителям каждый месяц начисляется одинаковая стоимость доставки газа, независимо от текущих объемов потребления. Количество использованного топлива учитывается при расчете тарифа на следующий год.