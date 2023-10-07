Камеру нового флагмана Xiaomi поставили на один рівень із старим iPhone

Фахівці порталу DxOMark протестували можливості камери субфлагманського смартфона Xiaomi 13T та присудили йому 123 бали.

Гаджет оснащений основною камерою з роздільною здатністю 50 Мп, доповненою ультраширококутним модулем на 12 Мп і телеоб’єктивом з роздільною здатністю 50 Мп.

На думку експертів DxOMark, камера Xiaomi 13T добре справляється зі зйомкою у денний час та у світлих приміщеннях. Знімки мають точну експозицію, широкий динамічний діапазон та швидке автофокусування. Однак за складних умов освітлення якість зображень погіршується через цифровий шум, неточний баланс білого, віньєтування та неправильну контрастність. Також експерти відзначили неприродний тон шкіри на фото.

Відеозйомка також має свої переваги та недоліки. З одного боку, у новинці добре працює стабілізація, картинка виглядає деталізованою, а баланс білого підібраний правильно. З іншого боку, експозиція часто буває неточною, через що на кадрах можуть виникати засвіти або сильно затемнені ділянки.

У загальному рейтингу DxOMark Xiaomi 13T посів 60 місце, набравши 123 бали, що на один більше, ніж у iPhone 11 Pro Max. Лідер топу, Huawei P60 Pro, свого часу набрав 156 балів.

Xiaomi 13T був представлений наприкінці вересня. Смартфон оснащений субфлагманським чіпом Mediatek Dimensity 8200 Ultra, 6,67-дюймовим AMOLED-екраном із частотою 144 Гц та максимальною яскравістю 2600 нит. У Росії її смартфон доступний за ціною від 48 тис. крб.